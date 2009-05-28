Кабмін затвердив фінплан "Укренерго"

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план оператора національної енергосистеми ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду.

Фінпланом НЕК «Укренерго», зокрема, передбачено чистий прибуток за підсумками 2008 року в розмірі 671,2 млн. грн.

Компанія в 2009 році планує перерахувати 69,9 млн. грн. чистого прибутку у вигляді дивідендів до Державного бюджету, решту 601,3 млн. грн. планується направити на реалізацію низки інфраструктурних проектів.

Зокрема, на заходи, пов`язані з будівництвом ЛЕП 750 кВ «Рівненська АЕС, – підстанція (ПС) «Київська», компанія планує направити 100 млн. грн.;

на добудову ПС «Київська» - 3,9 млн. грн.;

на переведення на 330 кВ ЛЕП 220 кВ «Сімферополь-Севатополь» із розширенням підстанцій «Сімферополь» і «Севастополь» - 100,9 млн. грн.;

на будівництво заходів ЛЕП 330 кВ Дністровська ГЕС – Ладижинська ТЕС на Дністровську ГАЕС – 13,8 млн. грн.;

на реконструкцію ПС 400 кВ «Мукачеве» - 7 млн. грн.;

на проектні роботи – 73,8 млн. грн.;

на модернізацію й заміну силового устаткування підстанцій 220 -750 кВ – 119,8 млн. грн.;

на модернізацію та реконструкцію основних засобів – 101,2 млн. грн.;

на заходи щодо охорони праці – 21,8 млн. грн.

Ще 54,2 млн. грн. компанія планує направити на платежі за кредитними зобов`язаннями.

Окрім цього, "Укренерго" планує в 2009 році здійснити капітальне будівництво ЛЕП 330 кВ "Аджалик-Усатове" (Одеська обл.) за рахунок кредитних коштів ЄБРР на суму 77,2 млн. грн., а також капітальне розширення ПС 750 кВ "Київська" із заходами ЛЕП 750-330 кВ за рахунок коштів Державного бюджету обсягом 150 млн. грн.

Сума обов`язкових податкових відрахувань «Укренерго» в 2009 році затверджена на рівні 475,4 млн. грн., зокрема, податок на прибуток 223,7 млн. грн, дивіденди – 69,9 млн. грн., податок на додану вартість – 174,6 млн. грн. Відрахування до державних цільових фондів встановлені на рівні 210 млн. грн.

Фінансовий план «Укренерго» розроблявся з урахуванням середньорічного тарифу на передачу електроенергії на 2009 рік на рівні 1,911 коп. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» в 2008 році збільшило дохід від надання послуг із передачі електроенергії на 9,5%, або 179,642 млн. грн., порівняно з 2007 роком – до 2,060 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.