Україна увійшла до списку країн з найвищим рівнем організованої злочинності

Україна увійшла у список країн з найбільш високим рівнем організованої злочинності. Про це свідчать дані рейтингу, складеного фахівцями Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Згідно з рейтингом, Україна посідає 113-е місце в переліку з 137 країн з оцінкою 3,9. У групі країн з високим рівнем організованої злочинності Україна опинилася поруч з державами Південної, Латинської Америки і Африки. Рейтинг очолили Сальвадор, Гондурас і Венесуела.

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У ВЕФ порахували, що найменший вплив організована злочинність має у Фінляндії, Норвегії та Омані.

Зазначається, що фахівці складали рейтинг на основі даних за 2015-2016 рр. Країнам виставляли оцінки від 1 до 7, де 1 - значний вплив організованої злочинності на бізнес, 7 - відсутність впливу.