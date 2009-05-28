«Арселор Міттал Кривий Ріг» перейде на триденний робочий тиждень

Генеральний директор ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» Жан ЖУЕ без узгодження з профспілковим комітетом підприємства сьогодні підписав наказ про перехід меткомбінату на триденний робочий тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова профкому АМКР Юрій БОБЧЕНКО сьогодні під час наради з питань співпраці Фонду державного майна України і Центрального комітету профспілки металургійної гірничо-видобувної промисловості України.

За його словами, згідно з наказом, весь денний персонал меткомбінату буде переведено на триденний робочий тиждень з 1 серпня цього року.

Ю.БОБЧЕНКО переконаний, що, підписавши наказ, керівництво меткомбінату грубо порушило умови колективного договору.

У зв`язку з цим виконуючий обов`язки голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО зазначив, що Фонд негайно відреагує на «одностороннє порушення нашої джентльменської угоди з керівництвом підприємства».

Як повідомляв УНІАН, 14 травня ц.р. Фонд державного майна України і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» підписали нову редакцію договору купівлі-продажу ВАТ «Криворіжсталь».

Дана редакція передбачає зміну терміну виконання деяких інвестзобов`язань, взятих на себе покупцем – компанією «Арселор Міттал». Зокрема, передбачається зменшення інвестицій, що стосуються програми збільшення виробничих потужностей, технічного переоснащення і модернізації підприємства.

Крім того, власник підприємства погодився в повному обсягу забезпечити виконання всього блоку соціальних зобов`язань, передбачених договором, включаючи збереження штатної чисельності, своєчасну виплату заробітної плати. Також, відповідно до спільного рішення трудового колективу і власника, термін дії соціальних зобов`язань продовжено до 2011 року включно. (Раніше передбачалося, що він закінчиться в 2010 році – УНІАН.)

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює у більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.