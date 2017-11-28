У Києві біля Вічного вогню з'явилася охорона (фоторепортаж)

У ніч з 6 на 7 листопада 2017 р. та 19 листопада цього ж року невідомі зловмисники залили цементом Вічний вогонь. Після відновлення пошкодженого Вічного Вогню представники громадської організації "Всеукраїнський союз ветеранів АТО" та ПАТ "Київгаз" виявили бажання охороняти вогонь та запросили усіх небайдужих громадян до охорони меморіалу.

"Ми в жодному разі не допустимо повторення ганебних актів вандалізму над символом вічної пам'яті. Дуже шкода, що такі вчинки взагалі можуть мати місце в самому центрі столиці нашої держави. ПАТ "Київгаз" з радістю буде сприяти всім однодумцям, які також приєднуються до охорони меморіалу. Принаймні, будемо пригощати теплим чаєм", – сказано в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві встановили відеокамери біля декількох пам'ятників, аби уникнути актів вандалізму.