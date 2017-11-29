В аеропорту Львова затримуються рейси

14:23, 29 листопада 2017
Суспільство
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Вночі метеоумови були складними, показники горизонтальної видимості становили 200 метрів, вертикальної – 30 метрів.

У Львові погана видимість / фото portal.lviv.ua

У львівському аеропорту покращилась ситуація із затриманням рейсів, але затримки продовжуються. Про це повідомляє Depo.Львів, з посиланням прес-службу аеропорту.

Зазначається, що вночі метеоумови були складними. Показники горизонтальної видимості становили 200 метрів, вертикальної – 30 метрів.

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Раніше стало відомо, что 29 листопада у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.

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Теги: #аеропорт Львів#затримка рейсів Львів#туман Львів