В аеропорту Львова затримуються рейси
14:23, 29 листопада 2017Суспільство
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Вночі метеоумови були складними, показники горизонтальної видимості становили 200 метрів, вертикальної – 30 метрів.
У Львові погана видимість / фото portal.lviv.ua
У львівському аеропорту покращилась ситуація із затриманням рейсів, але затримки продовжуються. Про це повідомляє Depo.Львів, з посиланням прес-службу аеропорту.
Зазначається, що вночі метеоумови були складними. Показники горизонтальної видимості становили 200 метрів, вертикальної – 30 метрів.
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Раніше стало відомо, что 29 листопада у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.
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