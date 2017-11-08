Якби Окуєва була під охороною, потерпілих було би більше - очільник Нацполіції

Керівник Національної поліції України Сергій Князєв стверджує, що якби Аміну Окуєву охороняли, то потерпілих було би більше. Про це він сказав у інтерв’ю Громадському.

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"При наявності фізичної охорони в момент учинення злочину, потерпілих було би більше. Коли розстрілювали автомобіль, злочинцям узагалі не було цікаво, скільки людей вони уб’ють. Вони стріляли саме в той автомобіль, який мали за мету. Тому ці інсинуації про наявність чи відсутність фізичної охорони, гелікоптерів чи квадрокоптерів - нісенітниці", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.