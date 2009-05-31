З 1 червня в Артеку - "Свято, що в серці навік"

1 червня у Міжнародному дитячому центрі "Артек" розпочинається чергова тематична зміна "Свято, що в серці навік".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

У повідомлені сказано, що цього разу до Криму приїхали відпочивати 3550 хлопчиків та дівчат майже з 10 країн. З них 3011 – це діти пільгових категорій з усіх областей України. Серед них діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов`язків, діти загиблих шахтарів та журналістів, талановиті та обдаровані діти; діти, які постраждали від техногенних катастроф, аварій, стихійного лиха, а також переможці всеукраїнських, міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів, спартакіад.

На відміну від попередньої зміни, яка стала справжнім спортивним святом, цього разу дівчатка та хлопчики займатимуться творчістю.

Зокрема, 9 червня, у Міжнародний день друзів, діти візьмуть участь в конкурсі малюнків "Дитинство. Артек. Мир. Батьківщина." Цього ж дня відбудеться конкурс пісень і віршів про дружбу "Ось, що означає справжній вірний друг".

10 і 11 червня в "Артеку" пройде свято української культури. У програмі свята - інтелектуальна гра "Ігри патріотів", народні українські ігри "Козацькі забави", вечір української пісні "Наша мова солов’їна, співай гучніше, Україно!"

12 червня українські артеківці привітають своїх юних російських друзів з національним святом їх країни – Днем Росії. У дитячих таборах, де відпочиватимуть російські діти, пройдуть урочисті церемонії. Вдень діти візьмуть участь в грай-місті "Ігри народів Росії", а ввечері відбудеться пісенне свято "Пою мою Вітчизну".

Раз на рік, 16 червня, в артеківців особливий день – день народження центру, якому цього року виповнюється 84 роки. Цього дня артеківці різних поколінь зберуться в палаці «Суук-су» на традиційний фестиваль артеківської пісні «Коли співає «Артек». Прозвучать пісні різних років, які юні артеківці заспівають разом з вожатими і ветеранами «Артеку». Увечері всі зберуться на найбільшій площі біля вогнища табору на шоу-програму «Віват, Артек».

Крім того, яскравою подією для відпочиваючих дітей стане VI Всеукраїнський конкурс-фестиваль “Таланти багатодітної родини”, який триватиме з 6 по 18 червня. Мета проекту – відродження і популяризація народних традицій та, зокрема, традицій багатодітної української сім`ї, привернення уваги громадськості і владних структур до проблем багатодітної сім`ї. На конкурс-фестиваль приїдуть понад 600 талановитих діточок віком від 7 до 16 років з багатодітних сімей всіх куточків України, які отримали безкоштовні путівки на повну зміну в "Артеку". Вони змагатимуться в конкурсних номінаціях: музичне виконання (вокальний і інструментальний жанри), патріотична пісня, художнє (авторське читання), хореографія, прикладне мистецтво.

Ще одним незабутнім святом музики і радості для артеківців стане фінал національного відбіркового конкурсу на право участі в "Дитячому Євробаченні-2009" (відбудеться в Києві 21 листопада). У національному фіналі, що проходитиме 14 червня в "Артеку", виступатимуть 32 учасники віком від 10 до 15 років з усіх куточків України.

*** Протягом 2008 року МДЦ "Артек" прийняв на відпочинок близько 12 тис. дітей, в тому числі 3336 за путівками. Цього року заплановано прийняти на відпочинок та оздоровлення понад 26 тис. дітей.

У 2008 році на закупівлю путівок для оздоровлення дітей в МДЦ "Артек" та УДЦ "Молода гвардія" з державного бюджету було виділено близько 30 млн. грн. У 2009 році державним бюджетом заплановано провести закупівлю 90% путівок на загальну суму 93 млн. грн.

За оперативними даними з регіонів України, у поточному році планується оздоровити понад 2,5 млн. дітей.