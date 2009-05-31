Погода на завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у західних областях вночі 6-11°, вдень 13-18°; у Карпатах вночі 1-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Київській області у понеділок місцями очікується короткочасний дощ, гроза, у Києві вночі та вранці місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.