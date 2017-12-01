У маршрутках Житомира почали встановлення пристроїв для безконтактної оплати проїзду

У маршрутках Житомира почали встановлювати валідатори – пристрої для безконтактної оплати проїзду пасажирами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у розмові з журналістами у Житомирі повідомив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук.

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За його словами, комунальні підприємства Житомирської міської ради «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» та «Житомиртранспорт» провели закупівлю, підготували та передали перевізникам мобільні валідатори в оренду. 29 та 30 листопада у Житомирі навчали представників перевізників, як використовувати валідатори.

Ткачук пояснив також, що вже сьогодні валідатори повинні з'явитись у маршрутках, а водії повинні друкувати і видавати на них паперовий квиток пасажирам.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах підвищили на 1 гривню - до 5 гривень за поїздку. Рішення виконкому набуло чинності з 1 грудня, але лише за умови встановлення валідаторів у маршрутних таксі. Вартість проїзду підвищили для того, привести у відповідність тариф на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування економічно обґрунтованим витратам. Учні шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів платитимуть у маршрутках менше - по 2 гривні за поїздку. При цьому пільговики їздитимуть у маршрутках безкоштовно з 10.00 до 16.00 години.