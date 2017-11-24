У Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах підняли на 1 гривню

У Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах підвищили на 1 гривню - до 5 гривень за поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 листопада, Житомирським міськвиконкомом на позачерговому засіданні.

Необхідність збільшення вартості проїзду члени виконкому пояснили тим, що у місті треба привести у відповідність тариф на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування економічно обґрунтованим витратам.

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"Рішення прийнято з метою приведення у відповідність тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування економічно обґрунтованим витратам, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, тощо", - повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

При цьому там уточнили, що учні шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів платитимуть у маршрутках менше - по 2 гривні за поїздку.

Сьогоднішнє рішення виконкому набуде чинності з 1 грудня цього року, але лише за умови встановлення валідаторів у маршрутних таксі.

При цьому пільговики їздитимуть у маршрутках безкоштовно з 10.00 до 16.00 години.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня цього року виконком Житомирської міської ради ухвалив рішення, згідного якого вартість проїзду в маршрутних автобусах знизили на 1 гривню - до 4 гривень/поїздка.

До цього у Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах у червні цього року була підвищена на 66,7% - з 3 до 5 гривень/поїздка.