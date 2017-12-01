УПЦ КП не проти перенесення православного Різдва на 25 грудня, якщо "цього захоче народ" - Філарет

В Українській православній церкві Київського патріархату не проти перенесення святкування православного Різдва на 25 грудня, якщо “цього захоче народ”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

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Він зазначив, що прийняття Верховною Радою закону про святкування Різдва за новим стилем не стосується українських православних церков, а лише римо-католицької церкви.

«Тому для нас цей закон байдужий — є він чи немає. Ми святкували і будемо святкувати Різдво Христове 25 грудня, але за старим стилем, тому що цього хоче народ. Хоча переважна більшість православних церков святкують за новим стилем. І якщо народ готовий перейти на новий стиль у церковних святах, то ми перейдемо. А якщо народ не хоче, то не будемо цього робити», - сказав предстоятель УПЦ КП.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким запроваджено святковим днем 25 грудня, коли католики святкують Різдво, та скасовано вихідний 2 травня. Закон набуде чинності завтра, 2 грудня.