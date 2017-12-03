На Харківщині мешканці блокували трасу через відсутність опалення у будинках (фоторепортаж)

Місцеві мешканці перекривали трасу Харків-Сімферополь, влаштувавши акцію протесту через відсутність теплопостачання у житлових будинках.

Про це повідомляється на сайті прес-центру ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Сьогодні о 12:10 в селищі Покотилівка близько 50 громадян перекрили рух автошляху "Харків-Сімферополь". Для з'ясування всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Харківського відділу поліції. Встановлено, що місцеві жителі перекрили дорогу на знак протесту через відсутність теплопостачання у житлових будинках", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що зараз рух на трасі відновлено, а порушень протягом акції не зафіксовано.