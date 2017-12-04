Євробачення-2018: екс-соліст Sex Pistols заявив про плани представити Ірландію в пісенному конкурсі

Екс-фронтмен панк-групи Sex Pistols Джон Лайдон, більш відомий як Джонні Роттен, має намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Ірландії. Про це він розповів виданню The Irish Sun.

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"Для мене було б великою честю представляти Ірландію на пісенному конкурсі Євробачення", - сказав Лайдон. Повідомляється, що пісню для музиканта написав композитор Ніал Муні. За його словами, композиція називається Pleased To Meet You ("Приємно познайомитися") і містить елементи панк-року і кантрі.

Як повідомив менеджер Лайдона Джон "Рембо" Стівенс, виконавець запише пісню разом зі своєю групою Public Image Limited. Потім вона буде направлена на розгляд телеканалу RTE, який займається відбором учасника від Ірландії. Разом з тим, The Irish Sun з посиланням на інсайдерів зазначає, що керівництво каналу не в захваті від цієї ідеї.