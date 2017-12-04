"Світ Юрського періоду 2": у мережі з'явився тизер продовження фільму про динозаврів (відео)

Universal Pictures опублікувала тизер продовження фільму "Світ Юрського періоду" (Jurassic World).

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У 15-секундному ролику показано, що головні герої першої частини знову вирушають в парк, де їх будуть чекати динозаври. Головні ролі виконують Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, Рейф Сполл, Джеймс Кромвелл.

Прем'єра фільму "Світ Юрського періоду 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) відбудеться 7 червня 2018 року. Прем'єра картини буде приурочена до 25-річчя з моменту виходу "Парку Юрського періоду" (Jurassic Park), знятого Стівеном Спілбергом в 1993 році.

Фільм "Світ Юрського періоду", який вийшов в 2015 році, побив рекорд, зібравши за перші вихідні в прокаті 511 мільйонів доларів.