На Житомирщині у наступному році закуплять дві байдарки для найкращих спортсменів

На Житомирщині у наступному році планують закупити додатково ще дві байдарки для найкращих спортсменів області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, про це сьогодні повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

Раніше для спортсменів вже була закуплена одна байдарка.

Сьогодні ж Гундич обговорив ситуацію з підготовкою спортсменів та розвитком цього виду спорту з дворазовим олімпійським чемпіоном, тренером збірної України з веслування на байдарках і каное Юрієм Чебаном.

Як прозвучало на цій зустрічі, Житомирщина має усі шанси мати своїх олімпійських чемпіонів з веслування на байдарках і каное.

«Ми намагаємося підтримувати і цей вид спорту. У цьому році закупили хорошу байдарку. На наступний рік ми також закладаємо кошти ще на дві. Крім того, планується створення в області бази водних видів спорту, що пришвидшить якісне виховання спортсменів. А з початку нового року має запрацювати благодійний фонд для підтримки спорту і культури, щоб була можливість оперативно допомагати. Коли, наприклад, спортсмен їде на важливі змагання, то у його гарному результаті мають бути зацікавлені і бізнесмени, і депутати області», – зазначив, зокрема, Гундич.

За словами Чебана, спортсменка Юліана Путніна, яка вже тренується на Житомирщині, зараз займає лідируючі позиції у своїй категорії та є однією з гарних претенденток для поїздки на Олімпійські ігри. «У наступному році ми плануємо проводити у вашій ( Житомирській - УНІАН) області збори спортсменів, їх підготовку до змагань. Тут є чудові місця, тиха вода, де можна проводити тренування. Якщо будуть усі умови, то навідаємося не один раз», – зазначив Чебан.

У свою чергу голова ОДА запевнив, що тут Путніну підтримуватимуть та зроблять усе можливе, щоб вона впевнено зростала як спортсменка.

Нагадаємо, у Житомирській області активно розвивається веслування на байдарках і каное. До Дня фізичного виховання та спорту Житомирська обласна школа вищої спортивної майстерності отримала сертифікат від Гундича на суму 140 тис. грн для придбання байдарки з метою належної підготовки до XXXII Літніх Олімпійських ігор (Токіо) 2020.

Сертифікат вручив 6 вересня цього року заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.