Причиною вибуху в Мелітополі став вибуховий пристрій

Причиною вибуху у відділенні Ощадбанку в Мелітополі став вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Запорізької ОДА з посиланням на попередні висновки експертів-вибухотехніків, які працюють на місці події

"Причиною вибуху, по попередні даними, став вибуховий пристрій", - повідомляє прес-служба.

Який саме вибуховий пристрій став причиною НП в банківському відділенні, і скільки було вибухів - поки що офіційно не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Мелітополі, на проспекті 50-річчя Перемоги, 36/1, у приміщенні відділення «Ощадбанку», на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку сталися, за даними МНС, два вибухи.

За даними заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Миколи ФРОЛОВА, внаслідок вибухів постраждало 25 чоловік. Двоє потерпілих - діти. Стан здоров`я шістьох потерпілих кваліфікується медиками як "тяжкий".