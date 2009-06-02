Міністр: сьогодні знаковий день для української авіації

Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє про плани створити серію з не менш як 80 літаків Ан-148 для обслуговування внутрішніх рейсів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це він сказав сьогодні в аеропорту „Бориспіль” під час урочистостей з нагоди виконання першого пасажирського рейсу літаком Ан-148-100В, який здійснив переліт за маршрутом Київ-Харків-Київ.

"Цей день є дійсно знаковим для української цивільної авіації. Наразі поставлено мету створити серію з не менш як 80 літаків Ан-148 для обслуговування внутрішніх рейсів", - заявив Й.ВІНСЬКИЙ. За його словами, літак Ан-148 відповідає найсучаснішим міжнародним вимогам.

Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що другий подібний літак буде готовий до експлуатації до кінця року і його планується задіяти на рейсах авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Третій літак Ан-148 мають намір побудувати вже на початку 2010 року.

У свою чергу генеральний директор "АероСвіту" Костадін БОТЄВ повідомив, що першого місяця літак буде літати тільки на рейсах Київ-Харків, а потім візьме участь у авіавиставці в Ле-Бурже у Франції. Планується, що з 1 липня додасться другий рейс для цього літака, який буде здійснюватися або до Сімферополя, або до Львова, або до Одеси.

Довідка УНІАН. Літаки сімейства Ан-148 призначені для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних авіалініях.

Ан-148 – регіональний реактивний літак нового покоління, його базовий варіант призначений для перевезення до 80 пасажирів на дальність до 5,1 тисячі кілометрів.