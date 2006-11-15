Конфлікт київської влади з ”Вечіркою” набирає нової сили

Призначене на сьогодні підписання договору про взаємодію між колективом комунального видання “Вечірній Київ” і міською владою не відбулося.

Як повідомили УНІАН у Постійній комісії Київської міської ради з питань культури й інформаційної політики, зустріч, на якій повинні були підписати «Договір про взаєморозуміння» й «Основи редакційної політики» три сторони, - заступник голови КМДА Денис БАСС, в.о. головного редактора "Вечірнього Києва" Людмила ВОРОБЙОВА і представники комісії від засновника, тобто Київської міської ради – не відбулася.

За інформацією секретаря комісії Київради Олександра БРИГИНЦЯ, півгодини учасники зустрічі чекали Д.БАССА, але він так і не прийшов на підписання, хоча всі документи були підготовлені.

«Отже конфлікт далеко не вичерпано. Більш того, смію стверджувати, що він набирає нової сили», - вважає О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, вчора з Головного управління з питань взаємодії із ЗМІ КМДА до редакції надійшов лист із вимогою надати підтверджуючі документи щодо розрахунку авансу (виплачується 16 листопада), що, на думку колективу, означає заплановані затримки з виплатою авансу співробітникам редакції. «Ймовірно, таким чином, команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО намагається тиснути на колектив, що збунтувався», - припускає О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомлялося, на сьогодні на 15.00 призначено засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, де розглядатимуться комплексно всі проблеми, пов`язані зі свободою слова в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада колектив “Вечірнього Києва” заявив про тиск із боку столичної влади при висвітленні столичної політики.

На прес-конференції в.о. головного редактора газети Л.ВОРОБЙОВА зазначила, що з моменту її призначення їй надходили вказівки від представників Київської міськдержадміністрації з приводу редакційної політики видання. Л.ВОРОБЙОВА повідомила, що в.о. начальника Головного управління з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю КДМА Тетяна ВАСИЛЬЄВА наказала їй, що можна критикувати все, окрім мера, в той же час діяльність опозиції подавати в спотвореному вигляді.

Виходячи з цього, колектив газети підписався під зверненням до представників депутатського корпусу Київради, зокрема, до постійної комісії з питань культури та інформаційної політики, з проханням ввійти до складу редакційної колегії редакції газети “Вечірній Київ”.

“Вечірка” стала газетою Київради в 2001 р. 28 вересня цього року Київрада звільнила Олександра БАЛАБКА з посади головного редактора газети «Вечірній Київ».