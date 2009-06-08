Газпром підтверджує: Нафтогаз за все заплатив

ВАТ «Газпром» сьогодні підтвердив, що НАК «Нафтогаз України» розрахувався за постачання російського газу в травні в повному обсязі

«Нафтогаз» уповному обсязі сплатив травневі постачання газу», - повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому».

Як повідомлялося, з кінця травня влада Росії і керівники “Газпрому” не раз висловлювали сумнів у здатності України вчасно заплатити за спожитий газ.

Тим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 червня заявив, що для розрахунків за травневі постачання "Ощадбанк" виділив "Нафтогазу" 3,8 млрд. грн. (близько 500 млн. дол.) за рахунок рефінансування Нацбанку.

Того ж дня НАК «Нафтогаз України» переказав «Газпрому» гроші за спожитий у травні російський газ.