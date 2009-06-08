У Бузькому лимані потонули дві дівчинки

Вчора о 12.50 в Корабельному районі Миколаєва, в Бузькому лимані, на відстані близько 30 метрів від берега перекинувся надувний матрац, на якому перебували троє дівчат, 2003 і 2005 років народження, залишені без нагляду батьків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, двоє дівчаток потонули. Третю врятував батько.

На місце оперативно прибули гірничорятувальники та рятувальники МНС, які підняли тіла загиблих із води.