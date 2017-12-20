Мер Одеси призупинив дію рішення про обмеження продажу алкоголю вночі

Мер Одеси Геннадій Труханов призупинив дію рішення Одеської міської ради про обмеження реалізації алкоголю в нічний час, ухваленого на сесії 14 грудня. Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з розпорядження Труханова, текст якого має агентство.

Читайте такожВ Одесі обмежили продаж алкоголю в нічний часЗокрема, розпорядженням від 18 грудня рішення сесії міськради «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом (крім безалкогольного) на території в місті Одесі» призупинено.

Відзначається, що це зроблено у зв'язку з недотриманням процедури ухвалення регуляторного акту, передбаченої законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також через те, що Одеська міськрада вийшла за межі повноважень, визначених законом для органів місцевого самоврядування.

У розпорядженні мер посилається на п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 59 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», регламент Одеської міськради, затверджений 11 листопада 2015 року, правову позицію Верховного Суду України, викладену в постанові від 24 травня 2016 року і зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Як повідомляв УНІАН 14 грудня Одеська міська рада обмежила реалізацію алкоголю в нічний час, а саме з 22.00 до 9.00 год. Зокрема, йдеться про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом (крім безалкогольного) на території Одеси.