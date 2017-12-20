У Харкові суд залишив за ґратами антимайданівця "Топаза"

Київський районний суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою активісту Антимайдану Ігнату Кромському, відомому на прізвисько «Топаз».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 20 грудня, суд продовжив Кромському міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 18 лютого 2018 року.

Також суд закінчив вивчати матеріали справи – загалом 12 томів. На наступному засіданні, яке заплановане на 11:30 23 січня 2018 року, суд запланував допит свідків.

Довідка УНІАН. Кромського підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.