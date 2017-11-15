У Харкові суд залишив під вартою антимайданівця "Топаза"

У Харкові суд продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою активісту антимайдану Ігнату Кромському, відомому на прізвисько «Топаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 15 листопада, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За відомостями прокуратури, під час сьогоднішнього засідання суд продовжив Кромському на 60 днів міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Також суд продовжив вивчати матеріали кримінального провадження. Наступне засідання суду призначене на четвер, 23 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Ігнат Кромськой, відомий під прізвиськом «Топаз», був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня 2014 року будівлі Харківської ОДА.

29 березня 2014 року суд обрав йому міру запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня Кромськой, зрізавши браслет, втік. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив міру запобіжного заходу для Кромського на особисте зобов'язання.

3 жовтня 2014 року до Київського райсуду Харкова повторно направлений обвинувальний акт стосовно Кромського.

6 листопада через те, що Кромськой не з'явився до органів слідства, суд дав дозвіл на його затримання та примусове доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. Але до цього часу Кромськой не був затриманий і судові засідання не відбувались.

17 грудня з'явилася інформація про його затримання на кордоні при спробі втечі до Росії.

21 січня 2015 р. Київський районний суд Харкова повернув до прокуратури обвинувальний акт у справі Кромського оскільки прокуратура не виконала ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами справи.

Справу Кромського двічі розпочинали слухати з самого початку.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.