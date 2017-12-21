У Житомирі попрощалися із загиблим в АТО 24-річним бійцем

У Житомирі сьогодні попрощалися із старшим солдатом 95-ї десантно-штурмової бригади Артемом Гульцьо, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Як передає кореспондент УНІАН, прощання відбулося 21 грудня у Житомирському гарнізонному будинку офіцерів.

Провести 24-річного бійця в останню путь прийшло більше сотні людей, серед яких учасники АТО, керівники влади, рідні загиблого, волонтери та житомиряни. Поховали бійця на Смолянському кладовищі.

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Військовий загинув вночі 19 грудня біля Верхньоторецького Донецької області, підірвавшись на розтяжці.

Артем Гульцьо народився 9 серпня 1993 року в м. Дружба Сумської області. У Житомирі він проживав з 2011 року.