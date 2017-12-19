У Житомирі через загибель вояка АТО перенесли урочистості та театралізоване видовище до Дня святого Миколая

Сьогодні у Житомирі через загибель земляка у зоні АТО перенесли урочистості та театралізоване видовище до Дня святого Миколая. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"У зв’язку із загибеллю у зоні АТО старшого солдата 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Артема Гульцо, урочистості та театралізоване видовище до Дня Святого Миколая переносяться. Відбудеться тільки запалення новорічної ялинки", - сказано у повідомленні.

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На коли саме переносяться урочистості, наразі не вказується.

Також влада міста закликала житомирян гідно вшанувати пам'ять Гульцо. Де і коли саме загинув вояк, і коли саме з ним прощатимуться, стане відомо пізніше.