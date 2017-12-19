У Житомирі через загибель вояка АТО перенесли урочистості та театралізоване видовище до Дня святого Миколая

16:52, 19 грудня 2017
Суспільство
1114 0

На коли саме переносяться урочистості, наразі не вказується,  відбудеться тільки запалення новорічної ялинки.

Де і коли саме загинув вояк, і коли саме з ним прощатимуться, стане відомо пізніше / фото dnl.com.ua

Сьогодні у  Житомирі через загибель  земляка у зоні АТО  перенесли урочистості та театралізоване видовище до Дня святого Миколая. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"У зв’язку із загибеллю у зоні АТО старшого солдата 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Артема Гульцо, урочистості та театралізоване видовище до Дня Святого Миколая переносяться. Відбудеться тільки запалення новорічної ялинки", - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Сумщині попрощались із загиблим в АТО бійцем 58-ї бригади

На коли саме переносяться урочистості, наразі не вказується.

Також  влада міста  закликала житомирян гідно вшанувати пам'ять Гульцо. Де і коли саме загинув вояк, і коли  саме з ним прощатимуться, стане відомо пізніше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter