У Житомирі урочисто склали присягу понад 60 нових патрульних поліцейських (фото, відео)

Сьогодні у Житомирі урочисто склали присягу понад 60 нових патрульних поліцейських.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, сьогодні патрульні поліцейські нового набору у присутності рідних, друзів, колег присягнули на вірну службу Українському народові та сумлінне виконання службових обов’язків.

Урочистості з нагоди складання присяги першим поповненням патрульних поліцейських відбулися у дворі адміністративного приміщення Управління патрульної поліції у Житомирі. Привітати молодих правоохоронців зібралися керівництво області, ГУНП Житомирщини, безпосередні керівники, рідні, друзі та колеги.

Разом виголосили текст присяги, визначений Законом України «Про Національну поліцію», загалом 63 патрульних поліцейських. Усі вони пройшли відповідний курс навчань і готові приступити до безпосереднього несення служби.

З вітальним словом до нових поліцейських звернувся начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини В’ячеслав Печененко, відзначивши важливість моменту для кожного з патрульних.

"З моменту виголошення присяги кожен із вас став повноцінним поліцейським. Вітаю вас з цією знаменною подією. Хай ваші виходи на службу дорівнюватимуть поверненням додому. Бажаю, щоб вами пишалися ваші рідні і близькі, за вашу службу дякували громадяни, а поліція Житомирщини дійсно посилилася вами як гідними працівниками!",- сказав він.

Заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор побажав новим патрульним успішної служби.

Новоприбулих патрульних також привітали заступники голів облдержадміністрації та обласної ради відповідно Олексій Ясюнецький та Максим Вілівчук.

На важливу службу поліцейських благословили священнослужителі.

Уже за кілька днів нові поліцейські приступлять до безпосереднього виконання службових обов’язків. До їх функцій входитиме забезпечення правопорядку на вулицях Житомира та безпека дорожнього руху на автодорозі "Київ – Чоп" у межах Житомирської області.