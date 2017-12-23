У Слов’янську викрито чоловіка, який під час окупації міста допомагав бойовикам

У Слов’янську викрито чоловіка, який під час окупації міста надав бойовикам техніку для будівництва фортифікаційних споруд.

Читайте такожУ Лисичанську СБУ затримала інформатора терористів (відео)Як повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, сам чоловік 1969 року народження розповів поліцейським, що під час окупації міста очолив будівельне підприємство, на якому до цього працював старшим водієм.

Він добровільно надав представникам незаконних збройних формувань будівельну техніку - навантажувачі, крани та екскаватори. Це дозволило бойовикам у короткий час звести мережу фортифікаційних споруд і вогневих точок у районі залізничного вокзалу та виїзду на селище Билбасівка. Також підозрюваний брав участь у будівництві ровів, бліндажів та блокпостів.

Дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Слов'янського відділу поліції. Попередня кваліфікація - ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу ("створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності") .