Не витримав Штепу: у екс-очільниці Слов’янська зламався електронний браслет, її взяли під варту

Скандальна екс-очільниця Слов’янська Нелі Штепа заявила, що її електронний браслет зламався, передає ТСН.

Штепа наголосила, що пристрій вийшов з ладу ще 24 вересня, вночі. Браслет відправили на ремонт у Харків, а її знову взяли під варту.

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При цьому екс-мер заявила, що вже купила стрази, щоб прикрасити браслет, одразу як їй його повернуть. Це може статися сьогодні в суді.

Як повідомляв УНІАН раніше, екс-меру Слов'янська Нелі Штепі в четвер, 21 вересня, пізно ввечері таки вдягнули електронний браслет.

Раніше Штепа сама бідкалась журналістам, що без цього пристрою не може більш-менш вільно пересуватись навіть поблизу будинку, в якому мешкає зараз зі своїм колишнім чоловіком - каже, що вони вже помирилися.