У Львові правоохоронці провели рейд на ялинковому ринку (відео)

20:53, 27 грудня 2017
Суспільство
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Перевіряли документи на деревця і наявність чіпів.

У Львові правоохоронці провели рейд ялинковим ринком. 

Про йдеться у сюжеті ТСН.

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Перевіряли документи на деревця і наявність чіпів. Продавці, які відчували грішок тікали просто з товаром, інших ловили на обмані і складали протоколи. Кілька ялинок навіть конфіскували.

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Теги: #ялиновий ринок у Львові#рейд на ялиновому ринку