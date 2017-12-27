У Львові правоохоронці провели рейд на ялинковому ринку (відео)

У Львові правоохоронці провели рейд ялинковим ринком.

Про йдеться у сюжеті ТСН.

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Перевіряли документи на деревця і наявність чіпів. Продавці, які відчували грішок тікали просто з товаром, інших ловили на обмані і складали протоколи. Кілька ялинок навіть конфіскували.