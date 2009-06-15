Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 8 до 14 червня ц.р. стабілізувалася на рівні 433 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир збільшилася на 2 дол. – до 417 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 604 дол., 3-кімнатних, – на 3 дол., до 745 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 328 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 4 дол., до 606 дол., 3-кімнатних, – зросла на 4 дол., до 724 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 2 дол., до 343 дол., 3-кімнатних, – стабілізувалася на 525 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 280 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 378 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 519 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 251 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на 346 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 450 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 270 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол., до 400 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 4 дол., до 460 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 294 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 393 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 457 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 280 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на 378 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол., до 464 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол., до 364 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 445 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на 270 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на 361 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол., до 474 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, Печерському – 13%, Дарницькому – 12%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 9%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 8%, Святошинському – 8%, Деснянському – 7%, Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 1,3% (6 дол.) – до 432 дол. за квартиру на місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79%, або 368 дол., – до 607 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.