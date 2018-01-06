На Одещині попрощалися з розвідником, який загинув у зоні АТО

У Кодимському районі Одеської області попрощалися з бійцем Олександром Чегурком, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, прощання відбувалося 5 січня в селі Шершенці, звідки родом герой.

Старший сержант Чегурко був розвідником, служив у 28-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Загинув 30-річний розвідник на початку січня під Волновахою.

Зазначається, що від початку проведення антитерористичної операції на сході України Кодимський район провів в останню путь вже шостого «сина своєї землі».

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Попрощатися із земляком прийшли побратими, жителі Шершенців, друзі, однокласники, родичі з інших населених пунктів Одеської області.

Як повідомили в прес-службі, кілька місяців тому, напередодні Дня захисника України, Чегурко був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. У ближчому майбутньому молодий чоловік планував одружитися з жителькою Донеччини.

Народився Чегурко 16 липня 1987 року в селі Шершенці.

Служив за контрактом у 28-й окремій механізованій бригаді ВСУ з квітня 2014 року.