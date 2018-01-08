"Дитина ні в чому не винна": у Дніпрі біля собору УПЦ МП відбулася акція "Принеси ляльку" (відео)

У Дніпрі біля Свято-Троїцького кафедрального собору УПЦ МП 8 січня відбулася акція «Принеси ляльку». Дніпряни поклали під двері церкви дитячі іграшки і плакати з написами «Дитина ні в чому не винна».

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За словами однієї з ініціаторів акції Людмили Шамрай, таким чином учасники акції заявили свій протест проти позиції УПЦ МП, представники якої в Запоріжжі відмовились відспівати дитину, хрещену в УПЦ Київського патріархату, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми рівні, Бог один. Як мама, я розумію ситуацію тих батьків, це дуже велике горе, і їх у цьому горі кинули. Це низько, це аморально. Тому ми вирішили, що Дніпро має підтримати цю акцію. Ми принесли ці іграшки й лишаємо їх тут, що вони будуть з ними робити, викидати чи ні, – то вже їхня відповідальність», – сказала Людмила Шамрай.

Настоятель Свято-Троїцького собору отець Володимир у розмові з учасниками акції зазначив, що аби дізнатись позицію церкви, треба «йти до її глави». Він також заявив про те, що Запорізька єпархія УПЦ вже оприлюднила коментар щодо ситуації і відмовився від подальшого спілкування.

Акцію #принеси_ляльку ініціював виходець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ (Московського патріархату) через те, що представники цієї церкви відмовились відспівувати дворічного загиблого хлопчика, якого було хрещено в церкві УПЦ Київського патріархату.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука заявив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений тими обряд хрещення і долучення людини до церкви.

4 січня запорізький сайт «Форпост» повідомив, що священик УПЦ МП, запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, що загинув увечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Представник церкви, незважаючи на прохання батьків, відмовився провести ритуал після того, як дізнався, що дитину хрестили в церкві УПЦ КП. Після цього батьки загиблої дитини звернулися до найближчої церкви, яка також належить до УПЦ (Московського патріархату),і отримали нову відмову в проведенні відспівування. Згодом на похорон приїхав священик УПЦ Київського патріархату, який і провів ритуал.