До церков УПЦ МП несуть іграшки після відмови прямо на похоронах відспівувати дитину (фото)

У Запоріжжі після інциденту з відмовою священика УПЦ МП відспівувати дворічну дитину прямо на похороні люди почали приносити під церкви Московського патріархату іграшки.

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Флешмоб стартував після заклику у соцмережі Facebook запорізького журналіста Юрія Гудименка відреагувати таким чином на поведінку служителів церкви УПЦ МП під час похорону дворічної дитини, загиблої в результаті падіння на неї самогубця.

При цьому, як повідомляє Гудименко, флешмоб поширюється й на інші міста України.

«Запоріжжя несе ляльки та іграшки до церков УПЦ Московського патріархату. У коментарях пишуть, що Київ збирається з ляльками на 19:00 біля Києво-Печерської лаври. Пишуть, що і в інших містах України люди несуть ляльки до дверей церков», – йдеться в повідомленні журналіста.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі служитель Української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати дворічну дитину, яка загинула в результаті падіння на неї самогубця.

Причина такого рішення - дитина хрещений священиками Київського патріархату.

Як повідомив керівник Чернігівської єпархії УПЦ КП Євстратій Зоря, дитину відмовилися відспівувати прямо під час поховання. Також її відмовилися відспівувати і в іншому храмі, тому це зробив служитель Київського патріархату.