Вакарчук показав, як рідний Львів здивував його на Різдво (фото, відео)

Фронтмен відомого українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про Різдво в його рідному місті Львові.

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У своєму Twitter співак опублікував відео, де дівчата співають "Щедрик". "Несподіваний і дуже красивий "Щедрик", - підписав він запис.

Також у Львові Вакарчука пригостили кавою, на пінці якої зображена абревіатура назви групи. "Ось таку різдвяну каву мені зробили у рідному місті", - йдеться в його повідомленні, до якого прикріплене фото.

Раніше Вакарчук опублікував відеозвернення, в якому заявив, що у нього немає жодних політичних амбіцій.