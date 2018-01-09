Вакарчук показав, як рідний Львів здивував його на Різдво (фото, відео)
Співак показав різдвяну каву, яку йому приготували в рідному місті.
Несподіваний і дуже красивий «Щедрик» #Різдво#Львівpic.twitter.com/85qKnSG771— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 січня 2018 р.
Фронтмен відомого українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про Різдво в його рідному місті Львові.
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У своєму Twitter співак опублікував відео, де дівчата співають "Щедрик". "Несподіваний і дуже красивий "Щедрик", - підписав він запис.
Також у Львові Вакарчука пригостили кавою, на пінці якої зображена абревіатура назви групи. "Ось таку різдвяну каву мені зробили у рідному місті", - йдеться в його повідомленні, до якого прикріплене фото.
Вісь таку різдвяну каву мені нікого в рідному місті!#Різдво#Львівpic.twitter.com/UBsRB0jYOi— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 7 січня 2018 р.
Раніше Вакарчук опублікував відеозвернення, в якому заявив, що у нього немає жодних політичних амбіцій.