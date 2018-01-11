Донька убитої Ноздровської поставила під сумнів головну версію слідства

Донька вбитого адвоката Ірини Ноздровської Анастасія Ноздровська просить правоохоронців надати її адвокатам доступ до всіх матеріалів справи про вбивство матері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Анастасія Ноздровська заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

Вона зазначила, що не впевнена в озвученій слідчими найголовнішій версії про вбивство її матері – вбивство Юрієм Россошанським, батьком Дмитра Россошанського, засудження якого добилась у суді Ірина Ноздровська.

«Я мушу звернути увагу на те, що, дивлячись на матеріали справи, на те, як все відбувається, мені здається, що президента, а також інших представників влади, ввели в оману. Тому що зараз найголовніша версія про вбивство моєї мами – це (Юрій) Россошанський. Дивлячись на матеріали справи, я не можу з упевненістю стверджувати, що це не він, але матеріали справи не збігаються з тим, що він каже. Моя мати боролася, перш за все, за справедливість, а не з Россошанськими. Тому я не можу брати цю версію як найголовнішу», - сказала донька адвоката.

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За її словами, для ознайомлення її представникам надали лише малу частину всіх матеріалів кримінального провадження.

«Я хочу попросити, щоб моїх представників та мене допустили до розгляду цієї справи, тому що в повному обсязі з матеріалами справи ми не були ознайомлені. Нам дали 10-15% матеріалів. Я прошу, щоб моїх представників допустили до цієї справи, щоб вони брали участь в усіх експериментах, слідчих діях», - сказала Анастасія Ноздровська.

Також вона подякувала журналістам та президенту Петру Порошенку за підтримку.

Своєю чергою адвокат потерпілої Таміла Ульянова висловила думку, що їй та іншим захисникам умисно не надають всі матеріали справи.

«Ті матеріали, які були надані нам, як представникам Анастасії, не дають нам підстав стверджувати, що та людина, яку сьогодні правоохоронні органи практично назвали вбивцею, насправді є винною особою. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми повністю підтримуємо Анастасію, підтримуємо її заяви.

Ми хочемо звернутися до правоохоронних органів, щоб нам надали можливість ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи, які від нас сьогодні, як я розумію, умисно приховують», - сказала адвокат.

За її словами, також представники Анастасії Ноздровської просять допустили їх до участі у всіх слідчих діях, що проводяться з підозрюваним.

Крім того, Ульянова закликала співробітників правоохоронних органів не розголошувати інформацію про хід слідства.

«І ми б хотіли звернутися до правоохоронців: коли сьогодні з усіх каналів лунають заяви представників правоохоронної системи, і порушується таємність слідчих дій, і все це виводиться на телеекрани – на все це не можна дивитись. Це неправильно і несправедливо по відношенню до Анастасії», - наголосила захисник.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.