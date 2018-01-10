Доходило до легкого рукоприкладства: стало відомо про конфлікти вбитої Ноздровської і Россошанського

Адвокат сім'ї Ірини Ноздровської Анатолій Худяков повідомив, що убита юристка не сприймала погрози Юрія Россошанського всерйоз.

"Насправді Ірина не сприймала погрози Россошанського всерйоз. Так, він говорив їй: "Ти погано закінчиш!" Але це було на емоціях й Ірина щодо цього навіть не зверталася до поліції", - розповів адвокат у коментарі "Фактам".

За його словами, не було такого, щоб Россошанський Ноздровській щось сказав — і вона дійсно злякалася за своє життя.

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"Вони з Россошанським могли лаятися, крити один одного матом. Могло дійти навіть до легкого рукоприкладства, таке теж було", - додав Худяков.

Також адвокат пояснив, звідки у підозрюваного виявився при собі ніж, якщо, за версією поліції, умисел вбити правозахисницю у Россошанського виник раптово.

"Як випливає з версії Россошанського, в той вечір він працював по господарству і був одягнений у робу. У нього в кишені був не ніж, а шматок заточеного металу. Потім він побачив на зупинці Ноздровську. Ірина нібито щось йому сказала, і він не витримав", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.