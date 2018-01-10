Доходило до легкого рукоприкладства: стало відомо про конфлікти вбитої Ноздровської і Россошанського
У стосунках правозахисниці й підозрюваного в її вбивстві доходило навіть до рукоприкладства.
Адвокат сім'ї Ірини Ноздровської Анатолій Худяков повідомив, що убита юристка не сприймала погрози Юрія Россошанського всерйоз.
"Насправді Ірина не сприймала погрози Россошанського всерйоз. Так, він говорив їй: "Ти погано закінчиш!" Але це було на емоціях й Ірина щодо цього навіть не зверталася до поліції", - розповів адвокат у коментарі "Фактам".
За його словами, не було такого, щоб Россошанський Ноздровській щось сказав — і вона дійсно злякалася за своє життя.
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"Вони з Россошанським могли лаятися, крити один одного матом. Могло дійти навіть до легкого рукоприкладства, таке теж було", - додав Худяков.
Також адвокат пояснив, звідки у підозрюваного виявився при собі ніж, якщо, за версією поліції, умисел вбити правозахисницю у Россошанського виник раптово.
"Як випливає з версії Россошанського, в той вечір він працював по господарству і був одягнений у робу. У нього в кишені був не ніж, а шматок заточеного металу. Потім він побачив на зупинці Ноздровську. Ірина нібито щось йому сказала, і він не витримав", - розповів він.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.
Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.
Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.
8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.
Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.
9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.