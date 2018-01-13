Поліція активізує роботу на пунктах пропуску з окупованим Кримом

Поліція активізує роботу на пунктах пропуску з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це йшлося сьогодні, 13 січня, на оперативній нараді під головуванням першого заступника керівника Нацполіції – начальника кримінальної поліції В‘ячеслава Аброськіна.

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У нараді взяли участь керівники поліції Автономної Республіки Крим, поліції Херсонщини, а також кількох структурних підрозділів Нацполіції, зокрема департаментів карного розшуку та кіберполіції.

Зазначається, що необхідність активізації роботи поліції Криму з виявлення та припинення кримінальних правопорушень пов’язана зі значним потоком людей і транспорту, які щодня перетинають лінію розмежування між Україною й окупованим Кримом. Так, лише упродовж минулого року контрольні пункти в обох напрямках перетнули понад 2,5 млн осіб та близько 410 тис. транспортних засобів.

Аброськін зазначив, що метою наради є організація роботи поліції Криму з протидії кримінальним елементам. Зокрема, йдеться про виявлення злочинів, учинених стосовно громадян України на території півострова. Також йдеться про виявлення і затримання осіб, яких правоохоронні органи України розшукують за вчинення злочинів проти основ національної безпеки держави.

Окремо учасники наради обговорили роботу із затримання зловмисників, які прибувають в Україну для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також диверсійних актів. Крім того, українські правоохоронці фіксують випадки викрадення транспорту, який зникає на території Криму і перебуває там.

Відтак поліція Криму і прилеглих областей скоординують свою роботу в напрямку виявлення і припинення кримінальних правопорушень. Для цього активізується робота поліції на трьох пунктах пропуску, розташованих на лінії розмежування з окупованим півостровом.

Також Аброськін повідомив, що відомство розробляє концепцію роботи на лінії розмежування Херсонської області з окупованою територією АР Крим.