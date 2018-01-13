У ДПСУ назвали кількість іноземців, які у 2017-му стали персонами нон-грата через поїздки в Крим

У 2017 році майже 1,5 тис. іноземцям, у тому числі більше сотні артистам та діячам культури, було заборонено в’їзд в Україну через відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Читайте такожКінець ейфорії: політолог розповів про економічні проблеми росіян через Крим

Як повідомляє Державна прикордонна служба, також минулого року було складено майже 2,3 тисячі адмінпротоколів за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

З початку 2018 року вже виявлено більш як 30 таких осіб.

Також на даний час за результатами моніторингу виокремлено понад 810 осіб, які, можливо, перебували на ТОТ АР Крим.

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства, у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим, в’їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в’їзду в Україну.

Крім того, Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України та інших держав, що порушення порядку в'їзду на територію тимчасово окупованої АР Крим через закриті урядом України пункти пропуску, в залежності від обставин, передбачає кримінальну (ст.332-1 КК України) та адміністративну (ст. 204-1 та ст. 204-2 КУпАП) відповідальність.