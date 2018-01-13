У Харкові розпочався дводенний фестиваль "Вертеп-фест" (фоторепортаж)

У Харкові розпочався дводенний «Вертеп-фест». Фестиваль запланований на 13-14 січня. Глядачам обіцяють парад вертепів, концерти, хорове виконання колядки «Нова радість стала».

Традиційно у фестивалі беруть участь артисти, які грають вертепи і виконують колядки.

«Ми не обмежуємо формат вистави, чекаємо вертепи традиційні і сучасні, дитячі та дорослі, музичні і драматичні. Але в цьому році ми робимо наголос саме на традиційний вертеп і традиційний вертепний костюм», - пишуть організатори на сторінці акції в Facebook.

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Протягом двох днів артисти також виступатимуть у дитячих лікарнях і військових госпіталях, метро, ​​торгово-розважальних центрах, поряд з новорічними ялинками в парках.

Організатор акції - благодійний фонд «Харків з тобою». Проект «Вертеп-Фест 2018» реалізується за підтримки Програми національних обмінів, яку фінансують Європейський Союз і Національний фонд підтримки демократії.