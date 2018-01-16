Війна на Донбасі спричинила "тиху епідемію" ВІЛ в Україні - науковці

Конфлікт на Сході України став фактором, який сприяв поширенню в країні вірусу імунодефіциту людини. До такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в американському науковому виданні PNAS.

Тези дослідження, опублікованого 15 січня, наводить «Радіо Свобода». Науковці вказують, що ВІЛ-інфекція в Україні стала «тихою епідемією», оскільки половина ВІЛ-інфікованих людей не знає про наявність проблеми, а близько 40% людей зі щойно підтвердженим діагнозом перебувають уже на пізніх стадіях захворювання.

Дослідники виявили співвідношення між переміщенням внаслідок бойових дій приблизно 1,7 мільйона людей та поширенням ВІЛ-інфекції.

«Війна змінила багато речей в Україні, і епідемія ВІЛ є однією з них. Коли ми проводили наш аналіз, ми змогли показати, що внаслідок війни поширення вірусу зі сходу на решту території країни було посилено», – зазначила провідний автор Тетяна Васильєва, яка працює у відділі зоології Оксфордського університету.

Для підготовки дослідження міжнародна команда науковців, очолювана фахівцями Оксфордського університету та громадської організації Public Health England, проаналізувала процеси міграції вірусів в Україні у 2012 – 2015 роках.

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У листопаді минулого року в МОЗ повідомляли, що Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції. За оновленими оцінками щодо ВІЛ/СНІДу, на початок 2017 року в Україні мешкали 238 тис. людей з ВІЛ-інфекцією.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй по ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 млн людей, серед яких 19,5 млн отримують антиретровірусне лікування.