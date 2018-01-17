Харківська ялинка встановила рекорд України

Головна ялинка Харкова занесена в Національний реєстр рекордів України як найбільша новорічна ялинка в країні.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Харківський міський голова Геннадій Кернес, представники Національного реєстру рекордів України виміряли її за допомогою спеціального обладнання.

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«Її заміряли за допомогою роботизованого тахеометра. 36 метрів і майже 20 сантиметрів. Освітлення і гірлянди представники реєстру теж відзначили як унікальні. Ще один доказ того, що Харків - найкраще місто!» - зазначив Геннадій Кернес.

Як повідомляв УНІАН, у головному соборі Чехії новорічну ялинку прикрасили зірками з назвами міст Донбасу.