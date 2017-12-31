У головному соборі Чехії новорічну ялинку прикрасили зірками з назвами міст Донбасу (фото)

У головному соборі Чехії встановлена новорічна ялинка, прикрашена зірочками з назвами тимчасово окупованих міст Донбасу.

Про це повідомляє у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», - написав посол.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України та звільнення українських заручників з полону контрольованих Росією бойовиків на Донбасі головними досягненнями дипломатії в 2017 році.