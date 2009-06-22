Беркут розблокував офіс Укртранснафти
17:44, 22 червня 2009Суспільство
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Бійці ще залишаються в будівлі
Бійці спецпідрозділу «Беркут» розблоковували входи та виходи в офіс ВАТ «Укртранснафта» в Києві по вул. Кутузова, 18/7, але все ще залишаються в будівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, частина «беркутівців» залишила офіс, а інші помінялися з новоприбулими бійцями. Зокрема, біля входу перебувають троє бійців «Беркуту», й ще троє - на 7-му поверсі, де знаходиться кабінет керівника компанії.
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