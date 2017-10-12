Монатіку не дозволили "кружить" з гастролями у США: українському співаку відмовили в робочій візі

Популярного українського співака MONATIK (Діма Монатік) не пустили в США. Імміграційна служба відмовила команді виконавця у видачі робочих віз. Про це повідомляється на сайті для мігрантів bomond.com.

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"Через незалежні від нас обставини ми змушені перенести тур MONATIK на більш пізні дати в лютому-березні, про які буде оголошено незабаром. Імміграційна служба США не задовольнила нашу петицію, і група не може отримати робочі візи в США вчасно. Ми приносимо свої вибачення за спричинені незручності", - повідомили у мережі.

Організатори туру заявили, що всі квитки залишаються дійсними, але бажаючі можуть їх повернути з поверненням повної вартості. Також шанувальників музиканта пообіцяли зробити все можливе, щоб MONATIK виступив на концертних майданчиках США і Канади в лютому-березні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше прикордонники в Туреччині не захотіли випускати українську співачку Lama.