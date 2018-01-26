На Прикарпатті запрацювала гірсько-патрульна рота

У разі виникнення надзвичайної ситуації у гірських районах нацгвардійці використовують снігохід, квадроцикл та гірсько-лижне спорядження, якими забезпечена рота.

На Прикарпатті почала роботу гірсько-патрульна рота. Основне місце дислокації підрозділу Нацгвардії знаходиться у селі Старий Лисець Тисменицького району.

Для організації роботи перейняли досвід румунських колег. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Начальник Долинського відділення поліції, полковник поліції Василь Хомин розповів, що обслуговування гірської території складне і специфічне, а потік туристів з кожним роком зростає. Тому, присутність гірсько-патрульної роти – це досить відчутна допомога.

Читайте такожНа Прикарпатті турист вирішив у темряві піднятися на гору і загинув, його шукали два дні

"Наш район має велику протяжність та 92 тисячі населення, а обслуговують його тільки 67 працівників поліції. Тому допомога від Нацгвардії була просто необхідною. До патрулювання щодоби залучаються 22 військовослужбовці, які несуть службу на чотирьох транспортних засобах, є мобільними та підготовленими. Лише їх присутність на маршрутах – це вже профілактика правопорушень", – зазначив полковник.

За словами Василя Хомина, яскравим прикладом результативності їхньої роботи є нещодавне затримання групи браконьєрів у держлісгоспі. Також нацгвардійці допомагали у пошукових заходах безвісти зниклих мешканців та охороні правопорядку під час новорічних свят.

У разі виникнення надзвичайної ситуації у гірських районах нацгвардійці використовують снігохід, квадроцикл та гірсько-лижне спорядження, якими забезпечена рота. Щоправда, кажуть, за останній рік не доводилось працювати із спецспорядженням, тож поки його використовують у навчальних цілях.