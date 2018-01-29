Найдорожчий діджей світу David Guetta виступив у Києві (відео)

Раніше музикант приїжджав до столиці в рамках фестивалю Global Gathering в 2009 і Tuborg GreenFest 2007.

Найдорожчий діджей світу David Guetta дав концерт у Києві. Квитки коштували від 800 до 13 тисяч гривень.

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Організатори запевнили, що ціна квитків виправдана, адже такого лазерного та світлового шоу не було ще на жодному концерті в Україні. Усі 10 тисяч місць були розпродані.

Концерт тривав 1,5 години, публіці сумувати не довелося. Прогулятися Києвом Гетта не встиг, адже прилетів за годину до самого концерту, а після одразу полетів до Франції на наступний виступ.

David Guetta – французький діджей і продюсер, який співпрацював з багатьма виконавцями, включаючи Black Eyed Peas, Ріанну, Martin Garrix, Lady Gaga та інших. У 2011 році був визнаний найкращим діджеєм світу за версією авторитетного рейтингу Dj Mag. Наразі він посідає шосту сходинку.