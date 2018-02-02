На військовому полігоні біля Житомира розпочалися планові навчання
13:10, 02 лютого 2018Суспільство
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199-й навчальний центр — єдиний в Україні, призначений для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин та підрозділів деасантно-штурмових військ ЗСУ.
На військовому полігоні біля Житомира розпочалися планові навчання / фото zt-rada.gov.ua
На військовому полігоні біля Житомира сьогодні розпочалися планові військові навчання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні,"2 лютого об 11:00 на житомирському полігоні розпочалися планові навчання, у зв'язку з цим можуть бути чутні звуки вибухів".
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Нагадаємо, 199-й навчальний центр — єдиний в Україні, призначений для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин та підрозділів деасантно-штурмових військ Збройних Сил України. Навчальнмоу центру підпорядковано 37-й загальновійськовий полігон.
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