Стельмах пояснив, що мають розуміти вкладники банків

Банківські установи зобов`язані виплачувати депозити вкладникам по закінченні терміну їх розміщення в банку.

Про це в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

Водночас, зазначив голова НБУ, вкладники мають розуміти, що якщо гроші вкладаються в банк на певний термін з метою отримання доходу, то вони «не лежатимуть на полиці, а будуть видані як кредит іншій людині».

«А раз так, то для отримання грошей необхідно чекати закінчення терміну депозиту», - зазначив голова НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ також повідомив, що НБУ має намір добиватися того, щоб мораторій на виконання вимог кредиторів не розповсюджувався на платіжні функції банків.

"Криза торкнулася найбільшою мірою 25-27 банків, у 15 з яких введено тимчасову адміністрацію і оголошено мораторій на виконання вимог кредиторів. Проте ми плануємо добитися, щоб і ті банки, у яких зараз у зв`язку з мораторієм є відкладені платежі, теж були зобов`язані виконувати їх", - повідомив він.

В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що в даний час Нацбанк розробляє документ, щоб мораторій на виконання зобов`язань не розповсюджувався на платіжні функції банків, які вони повинні здійснювати відповідно до 47-ї статті закону про банківську діяльність.