У Тернополі відкрилась виставка раритетних конституцій

У Тернополі з нагоди Дня Конституції відкрилась виставка раритетних конституцій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Тернопільському обласному архіві, в експозиції представлені старі конституції Австрії та Польщі тих часів, коли Тернопільщина входила до складу цих держав, конституційні акти УНР, проект Конституції ЗУНР. Також на виставці можна ознайомитись із конституцією УРСР і сучасною Конституцією України.

Найстаршою ж із конституцій, представлених в експозиції, є Конституція Пилипа Орлика, яка вийшла друком нещодавно в одному з видавництв.

Ті, хто бажає більш детально ознайомитися з представленими на виставці документами, зможуть це зробити у читальній залі.