Дніпропетровський губернатор хоче будувати метро за гроші Китаю

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР сподівається на отримання інвестицій з Китаю для продовження будівництва метрополітену у Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

За інформацією прес-служби, В.БОНДАР та заступник генерального директора компанії СІТІC Group (Китай) Юй ЛУМАНЬ, яка прибула до Дніпропетровська, обговорили можливість будівництва Дніпропетровського метрополітену за новими технологіями за залучення інвестицій.

Китайська компанія уже готова надати конкретний проект будівництва. Найближчим часом до Дніпропетровська прибудуть китайські фахівці, які спільно з профільними управліннями облдержадміністрації та міською радою підготують повний пакет необхідних документів для потенційного інвестора з Китаю.

Як відомо, через відсутність фінансування з державного бюджету продовження будівництва Дніпропетровського метрополітену призупинено.